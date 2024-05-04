حزب طالباني:لن يبقى الإقليم تحت سيطرة حزب بارزاني

حزب طالباني:لن يبقى الإقليم تحت سيطرة حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، السبت، أن أربيل ليست حكرا للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلك جماهيرية كبيرة في المدينة وكذلك في دهوك، مشددًا على أنه لن يقبل بتقسيم الإقليم الى نظام الادارتين.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني ليس حزبا محليا يختصر وجوده على السليمانية وحلبجة، فهو حزب يمثل قاعدة شعبية كبيرة للكرد في جميع مناطق كردستان والمناطق التي يتوجد بها الكرد”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني قدم تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل كيان إقليم كردستان الدستوري، ولن يقبل بالتقليل من هذا الكيان أو تقسيمه إطلاقا”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالعودة إلى نظام الإدارتين، ونحن مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن يحقق الفوز يدير الإقليم وفقا للتجربة الديمقراطية”.وأمس الأربعاء، كشفت شبكة ذا نيو اراب ان “مصدرا مقربا من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس للديمقراطي، اكد ان بارزاني ينوي تأجيل الانتخابات حتى انقضاء مهلة المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا انه “على الغالب لن تكون هنالك أي انتخابات بعد انقضاء مهلة القضاء”.المصدر اكد للشبكة أيضا، ان الاتحاد الوطني الكردستاني وفي حال إعلان تأجيل الانتخابات مرة أخرى، سيقرر “الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق وبهذا يتم تقسيم الإقليم إلى منطقتين إداريتين رسميا”، بحسب وصفه.

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