حزب طالباني:ما زالت الخلافات عميقة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:ما زالت الخلافات عميقة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر، السبت، العملية السياسية الحالية بأنها الأصعب من كل السنوات الماضية، مشيراً إلى أنَّ الكرد بحاجة إلى 3 عوامل للاتفاق في ما بينهم.وقال جوهر في حديث صحفي، إن “العملية السياسية الحالية اتسمت بحصول خلافات في البيوت السنية والشيعية والكردية، إضافة إلى انحسار دور التدخل الخارجي لمساعدة الأطراف الداخلية، بما فيها الأمم المتحدة، مما يجعلها الأصعب خلال السنوات الـ18 الماضية”.وأضاف أن “الكرد ما زالوا مصرين على موقفهم ولا يوجد تقريب لوجهات النظر أو اتصال في ما بينهم”، مؤكداً أن “الحزبين بحاجة إلى الصراحة في الحوار وإعادة تنظيم العلاقة في إدارة الإقليم بينهما والتعامل مع بغداد بصيغة جديدة وإعداد اتفاقية ستراتيجية جديدة مبنية على ثلاث ركائز هي التوافق والشراكة والتوازن”.وبين جوهر أن “الحزبين إذا رغبا بتفادي خلافات المرحلة الحالية فيجب أن يعيدا النظر بالعلاقة بينهما وأن ثقلهما ليس بالمقاعد البرلمانية فحسب وإنما بتاريخهما وقواعدهما الجماهيرية والعسكرية والاقتصادية التي يمتلكانها إضافة إلى الجغرافيا”.

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