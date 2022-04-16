الاتحاد الوطني:مباحثات لتجديد الولاية الثانية لصالح والكاظمي

الاتحاد الوطني:مباحثات لتجديد الولاية الثانية لصالح والكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، السبت، عن وجود مباحثات بين الكتل السياسية لتجديد الولاية لرئيسي الجمهورية والوزراء.وقالت دلير في تصريح صحفي، إنه “تم طرح مبادرة بين الكتل السياسية لاعادة اختيار رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ولكن الى الان لم يتم الإعلان عن نتائج هذه المباحثات”.وأضافت، أنه “اذا تم اعادة اختيار الرئاسات الثلاث فما الذي تغير بعد إجراء الانتخابات المبكرة”. وتابعت دلير أن “الذهاب الى اعادة الانتخابات هو الخيار الأفضل في ظل الازمة السياسي”.

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