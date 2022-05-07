حزب طالباني:مبادرة الإطار أفضل من مبادرة الصدر

حزب طالباني:مبادرة الإطار أفضل من مبادرة الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت، أن مبادرة الإطار التنسيقي هي الخطوة الأهم للخروج من الإنسداد السياسي.وقال آلي في حديث صحفي، إنه “مع تعدد المبادرات التي تم طرحها مؤخرا فأن مبادرة الإطار هي الأقرب للواقع والقادرة على حل الأزمة”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي طرح مبادرة تخدم جميع الكتل ولم يتبن موقفا يقصي طرفا سياسيا”.وتابع: “نراها الأفضل والتي نستطيع من خلالها تجاوز الأزمة السياسية من خلال تقديم التنازلات والحوار”.

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