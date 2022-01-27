حزب طالباني:محافظ نينوى القادم من تحالف عزم

حزب طالباني:محافظ نينوى القادم من تحالف عزم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس،عن صفقة سياسية سنية من اجل استبدال محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري بشخص اخر، مبينا ان تكليف محافظ جديد لنينوى يندرج ضمن صفقات توزيع المناصب الاتحادية والمحلية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “التوجهات السياسية في محافظة نينوى ذاهبة نحو ابعاد المحافظ الحالي نجم الجبوري من منصبه واستبداله بشخصية اخرى من المكون السني”.واضاف ان “القوى السياسية السنية ستغير المحافظ ضمن صفقة لتوزيع المناصب بين المكون بعد الانتخابات النيابية شملت بعض المناصب السيادية في بغداد”.واشار السورجي الى ان “محافظ نينوى الحالي مستقل سياسيا حقق الكثير من الانجازات واندمج بشكل كبير في مشاريع الخدمات ومن الصعوبة التفريط بخبرته العسكرية والمدنية من اجل توزيع المنصب”.

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