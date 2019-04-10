حزب طالباني:مرشحنا لوزارة العدل سمكو أسعد

حزب طالباني:مرشحنا لوزارة العدل سمكو أسعد
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، مرشحه لمنصب وزارة العدل في الحكومة الاتحادية وموع عرضه على مجلس النواب. وقال النائب عن الاتحاد، حسن الي،في حديث صحفي، إن “الحصول على منصب وزارة العدل هو استحقاق انتخابي وسياسي وهذا ماتم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي واللجان الداخلية في الحزبين حسمت هذا الموضوع”.وأضاف الي: “لدينا اكثر من مرشح للمنصب ابرزهم المستشار القانوني في المكتب السياسي للاتحاد الوطني سمكو اسعد”، مردفا: “نحن ننتظر حسم الخلافات على الوزارتين الأمنيتين وعرض الأسماء داخل مجلس النواب”.وأفاد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، احمد الكناني، بوقت سابق، عن تسلم رئيسِ الوزراءِ عادل عبد المهدي ، أسماءِ المرشحين للوزاراتِ المتبقيةِ باستثناءِ العدل.وأضاف، أن تأخيرَ حسمِ الكابينة بسببِ الكرد، لعدمِ توافقِهم على مرشحٍ معين لوزارةِ العدل، مبينا أن عبد المهدي يريدُ تقديمَ الوزاراتِ بدفعةٍ واحدة، وليس بالتقسيط.وأكد الكناني، أن وزارتي الداخليةِ والدفاعِ حُسِمَتا بنسبةٍ كبيرة جدا، فهناك شخصياتٌ رشحت لهذه الوزاراتِ بالتوافقِ السياسي.

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