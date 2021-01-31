حزب طالباني:مصلحة الكرد تتطلب الدخول للانتخابات القادمة بقائمة واحدة

حزب طالباني:مصلحة الكرد تتطلب الدخول للانتخابات القادمة بقائمة واحدة
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، اليوم الاحد، استمرار المباحثات الكردية من أجل تشكيل تحالف كردي موسع لخوض الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال طاهر في  حديث صحفي، إن “هيئة رئاسة البرلمان في إقليم كردستان وتحديدا الرئيسية ريواز فائق تقوم بدور مهم لمحاولة جميع الأصوات المتفرقة في قائمة واحدة”.وأضاف أن “القانون الجديد للانتخابات يحتم على الكرد النزول بقائمة واحدة، وطي الخلافات على جنب والتفكير بمصلحة الشعب الكردي أولا”.وأوضح “النزول في قوائم متعددة يعني تشتيت الأصوات، وهذا سيؤثر على عدد المقاعد، ونحن هنا نتحدث عن المناطق المتنازع عليها، وبالنهاية سينعكس على وضع الكرد ودورهم في تلك المناطق”.وأشار إلى أنه “حتى الآن المفاوضات تسير بشكل جيد والمهلة التي مددتها المفوضية جعلت الأحزاب الكردية تتأخر في إعلان التحالف، وذلك من أجل إكمال الأمور الفنية والإدارية، والتفاهمات السياسية، وتقريبا هنالك شبه إجماع، ولكن يوجد اعتراض من الديمقراطي على دخول بعض قوائم المعارضة معه في نفس التحالف، وهذه الإشكالية في طريقها للحل قريبا”.وفي وقت سابق، اعلن عدد من النواب الأكراد، تشكيل تحالف كردي، تحت تسمية تحالف “الأمل الكردستاني”، داخل مجلس النواب العراقي استعداداً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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