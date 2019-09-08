حزب طالباني:مطلع شهر كانون الأول القادم موعداً لمؤتمرنا العام

حزب طالباني:مطلع شهر كانون الأول القادم موعداً لمؤتمرنا العام
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- حدد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني ،الاحد، موعد عقد المؤتمر العام الرابع للحزب في السابع من كانون الاول المقبل .وذكرت مصادر ان المجلس صوت بالاغلبية خلال اجتماع عقده اليوم ، على عقد المؤتمر العام في السابع من كانون الاول المقبل كما اقترح المكتب السياسي في وقت سابق اليوم.

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