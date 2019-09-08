حزب طالباني:مطلع شهر كانون الأول القادم موعداً لمؤتمرنا العام

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السعودية ..أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين كبار من مناصبهم
بومبيو:وقف طهران التزاماتها بالاتفاق النووي “غير مقبول”
ترامب:طهران تسعى لاِتفاق جديد مع واشنطن
بومبيو يدعو حلفاء بلاده إلى الإنضمام للعقوبات الأمريكية المفروضة على وكالة الفضاء الإيرانية
فرنسا تقدم لإيران 15 مليار دولار مقابل “التهدئة في المنطقة”
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حزب بارزاني ينفي حفر آبار نفطية في “المناطق المختلف عليها”
مصدر:فتح منفذ القائم مع سوريا قريباً
عبد الجبار:9 ملفات بيد المفاوض العراقي ضد توسع الكويت على حساب العراق
الاستثمار النيابية:الفساد الحكومي والسياسي لايؤمن بيئة آمنة للشركات الاستثمارية
قدو:الكويت تقضم الأراضي العراقية وسيطرتها على الحقول النفطية بسبب ضعف الحكومة
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الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
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استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN