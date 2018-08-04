حزب طالباني:معصوم وصابر أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية

حزب طالباني:معصوم وصابر أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري, السبت, تسمية الاتحاد محمد صابر كمرشح نهائي لمنصب رئاسة الجمهورية, مبينا ان رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم هو احد ابرز المنافسين على المنصب. وقال زيباري في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الاتحاد الوطني سيحسم تسمية مرشحه فور إعلان نتائج الانتخابات وبدء المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة”، مبينا أن “فؤاد معصوم ومحمد صابر هما ابرز المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأقل حظوظا منهما”.وأضاف زيباري، أن “الحديث عن اختيار محمد صابر كمرشح وحيد للاتحاد لرئاسة الجمهورية غير دقيق وسيكون الاختيار ضمن الاجتماع المركزي للحزب قريبا”. وكانت مواقع مقربة من الاتحاد الوطني كشفت عن تسمية محمد صابر والذي شغل عدة مناصب سابقة بضمنها ممثل حكومة اقليم كردستان في فرنسا بين عامي 1993 و 2001، وفي الولايات المتحدة بين عامي 2001 و 2004، وسفيرا للعراق في الامم المتحدة بين عامي 2013 و 2016.

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