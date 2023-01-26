حزب طالباني:مفاوضات مع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة من أجل إيقاف نشاطها في الإقليم

حزب طالباني:مفاوضات مع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة من أجل إيقاف نشاطها في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الخميس، عن وجود اتفاقات ومفاوضات مع الأحزاب الإيرانية المعارضة من أجل تهدئة نشاطها وإيقافه في شمال العراق.وقال سورجي  في حديث صحفي، إنه “منذ أكثر من شهرين لم يحصل أي خرق أو قصف أو استهداف إيراني للقرى الحدودية في إقليم كردستان”.وأضاف أن “هناك مفاوضات منذ سنوات، وتطورات خلال الفترة الماضية مع الأحزاب الكردية الإيرانية لتهدئة نشاطها وإيقافه واللجوء للعمل الدبلوماسي والسياسي”.وفي نهاية عام 2022، دانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الذي استهدف، أراضي إقليم كردستان العراق، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى بخصوص تلك الاعتداءات.من جهتها، دانت حكومة اقليم كردستان، الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإقليم، داعيةً إيران التي انتهكت سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح إلى التوقف عن هذه الهجمات والامتناع عن المزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق. تقف الولايات المتحدة مع شركائنا في بغداد وأربيل وتشارك الحكومة العراقية هدفها في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره وسيادته.

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