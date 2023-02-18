حزب طالباني:مقاطعة حكومة البارزاني مستمرة حتى إنهاء التفرد بالحكم

حزب طالباني:مقاطعة حكومة البارزاني مستمرة حتى إنهاء التفرد بالحكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، السبت، استمرار الاتحاد على موقف مقاطعة جلسات حكومة الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني يصرون على عدم حضور جلسات الحكومة، فضلا عن عدم حضورهم في الوفود التي تذهب إلى بغداد”.وأضاف أنه “لاعودة، قبل تنفيذ الحزب الديمقراطي للشروط، التي من بينها ضمان مشاركة حقيقية للاتحاد الوطني في إدارة مفاصل الإقليم، وإنهاء التفرد بالسلطة، وإقامة انتخابات نزيهة لبرلمان الإقليم”.

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