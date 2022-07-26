حزب طالباني:مقترح حزب بارزاني بحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية من قبل برلمان الإقليم غير دستوري

حزب طالباني:مقترح حزب بارزاني بحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية من قبل برلمان الإقليم غير دستوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق ايزيدي، اليوم الثلاثاء، مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية من قبل برلمان الاقليم بالخيالي وغير الدستوري.وقال ايزيدي في حديث صحفي: إنه “في خضم احتدام الصراع السياسي، نتلمس حالة ارباك شديدة يمر بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو لا يعرف كيف يستحوذ على منصب رئيس الجمهورية ويخرج علينا بين فينة واخرى بافكار تكاد ان تكون خيالية وغير قريبة من الواقع”.واضاف، ان “قضية انتخاب رئيس الجمهورية وفق النمادة ٦١ ثالثا هي من صلاحيات مجلس النواب والية الترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية وبحسب المادة ٧٠، فهي واضحة وصريحة، فرئيس الجمهورية ينتخب من قبل مجلس النواب في بغداد وهو سلطة اتحادية ولا ينتخب في برلمان اقليم كردستان”.واشار الى، ان”هذا الاقتراح ان دل على شيء يدل على حالة التخبط والارتباك التي يمر بها الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو مرفوض دستوريا وقانونيا، لان رئيس الجمهورية يمثل العراق وجميع العراقيين ولا يجوز بأي شكل من الاشكال انتخابه تحت قبة اي برلمان غير مجلس النواب العراقي”.وبين انه “لغاية الان الحوارات بين الاتحاد والديمقراطي مستمرة، لكن لا تحرز ذلك التقدم المنشود ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكون بحقنا في هذا المنصب وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية برهم صالح”.

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