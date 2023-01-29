حزب طالباني:ممثل حزب بارزاني في المحكمة الاتحادية وقع على قرارها بشأن عدم إرسال الأموال

حزب طالباني:ممثل حزب بارزاني في المحكمة الاتحادية وقع على قرارها بشأن عدم إرسال الأموال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد عن موافقة ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحكمة الاتحادية على قرار قطع المنح الشهرية، داعيا بغداد واربيل الى فتح الحوار العاجل لانهاء الازمة. وقال السورجي في تصريح  صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا محترم ولا يمكن التجاوز عليه سيما مع تصويت ممثلي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني في المحكمة على القرار”. واضاف ان “حكومة بغداد كانت تدعم تسليم رواتب الاقليم شهريا بمبلغ 200 مليار دينار من اجل سدادها في وقتها الا ان قطعها يعني تعذر حكومة الاقليم عن سداد الرواتب مجددا في مواعيدها وقد يتم منخ الرواتب الشهرية كل 45 يوما ما يعني 10 روتب بالعام او اقل”.واوضح السورجي، ان “الموظف البسيط يعاني بالاصل من ازمة اقتصادية مزمنة جراء رفع الدولار وتقليص رواتبه في المدة الماضية لعدة اعوام وان تاخير السداد يشكل عقدة في حياته”، مشيرا الى انه “كان الاجدر بالاتحادية انتظار انتهاء المفاوضات بين اربيل وبغداد من اجل حل الازمات بدلا من استباقها بقرار يعكر المفاوضات الخاصة بالموازنة”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في الاسبوع الماضي بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان. انتهى/25د

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