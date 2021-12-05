حزب طالباني:منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك لن نفرط بهما

حزب طالباني:منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك لن نفرط بهما
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب طالباني، هدايت طاهر، الاحد، أن منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك من حصة حزبنا ولن نفرط بهما.وقال طاهر في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني يمتلك الأغلبية السياسية والشعبية في كركوك”.وأكد أن “الحزب بانتظار انتخابات مجالس المحافظات، لكن منصب المحافظ هو استحقاقنا كما منصب رئيس الجمهورية “.وأضاف أن “عودة منصب المحافظ لحزبنا من اسبقياتنا في التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة.

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