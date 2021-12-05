حزب طالباني:منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك لن نفرط بهما

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- شبكة اخبار العراق
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ائتلاف النصر:تشكيل لجنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة
ائتلاف المالكي:مرجعية السيستاني مع حكومة توافقية ولها دوراً في التقارب بين الصدر والإطار التنسيقي
تحالف الفتح: يوم الخميس المقبل اجتماعاً للبيت الشيعي في “الحنانة”
الإسلامية الكردستانية:منصب رئيس الجمهورية العائق الرئيسي أمام تشكيل التحالف الكردي
مصدر سياسي: لجنة تفاوضية من الإطار التنسيقي ستتوجه إلى “الحنانة” لإكمال المفاوضات مع الصدر
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وزارة النفط:4.281 مليون برميل يومياً انتاجنا النفطي في الشهر المقبل وفق أوبك
سياسي إيزيدي:العائلة البارزانية تهرب النفط العراقي بعلم الكاظمي والأحزاب الشيعية
وزارة التخطيط:ارتفاع معدل التضخم السنوي في العراق إلى (6.8%)
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الثاني الماضي
سياسي كردي:ضعف الكاظمي وراء فساد حكومة الإقليم ومعاناة الشعب الكردي
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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