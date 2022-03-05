حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية أحدث شرخاً كبيراً في البيت الكردي

حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية أحدث شرخاً كبيراً في البيت الكردي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، السبت، ان الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية أحدث شرخاً بالبيت الكردي.وقال فتحي في تصريح صحفي، إن “العناد السياسي في مسألة رئاسة الجمهورية لن يخدم الحزب الديمقراطي، خصوصاً وان الاتحاد ليس لقمة سائغة بإمكان الديمقراطي ابتلاعه كونه حزب كبير وله علاقات محلية وإقليمية ودولية”.وأضاف أن “الديمقراطي أحدث شرخا داخل البيت الكردي، وعليه إصلاح ذلك داخل البيت عبر التفاوض مع الاتحاد الوطني على منصب رئاسة الجمهورية”.

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