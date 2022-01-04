حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية لم يحسم كردياً

حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية لم يحسم كردياً
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، الثلاثاء، على عدم وجود اجتماع رسمي بين الاتحاد والكتل الأخرى بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية.وقالت عضو الاتحاد رابحة حمد في تصريح  صحفي، إن “منصب رئيس الجمهورية لم يحسم لهذه اللحظة وننتظر توحيد البيت الشيعي في الايام المقبلة لتبدأ المباحثات والتفاهمات مع الكتل الأخرى”.وأضافت أن “الاتحاد لم يرشح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية بشكل رسمي الى الان وبرهم صالح ما زال في المنصب ” مشيرة الى أن “الانفتاح على الكتل الأخرى سيكون توحيد الصف الشيعي”.

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