حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية لن يخرج من حصتنا

حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية لن يخرج من حصتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب احمد ،الخميس، عن حسم منصب رئيس الجمهورية الى الاتحاد الوطني بعد العديد من المفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال احمد في حديث صحفي،إن” الحزبين الكرديين يسيران على نفس الاتفاقية التي تنص بإبقاء رئاسة اقليم كردستان الى البارتي، ومنصب رئيس الجمهورية الى اليكتي “.وأشار الى أن” الاتحاد متمسك بالتجديد الى برهم صالح لولاية ثانية في منصب رئاسة الجمهورية ولن يتم طرح أسم ثاني للمنصب”.وأضاف، أن” الاتحاد الوطني يحترم رغبة شعبه ويحتفظ  بحقه الكامل في الحصول على منصب رئيس الجمهورية في الحكومة القادمة”.ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من الكرد، ومن المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

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