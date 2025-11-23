حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا” ولن نتنازل عنه

حزب طالباني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا” ولن نتنازل عنه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم، تمسكهم بمنصب رئاسة الجمهورية بوصفه جزءاً من العرف السياسي المستقر، مشيراً إلى أن موقع الرئاسة يمثل “ضمانة دستورية” لا يمكن إدخالها في صراعات القوى السياسية أو خلافات بغداد و أربيل.وقال الشيخ رؤوف في تصريح  صحفي، إن رئيس الجمهورية الحالي أدى مهامه الدستورية كاملة دون أي تقصير، لافتاً إلى أن “الرئيس هو حامي الدستور، ودوره قانوني ورقابي بحت، ولا يرتبط بالخلافات السياسية بين المركز والإقليم، التي ينبغي معالجتها عبر المؤسسات الحكومية المختصة”.وأضاف أن الاتحاد الوطني “بصدد إجراء مشاورات موسعة داخل البيت الكردي قبل حسم اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية، حرصاً على وحدة الموقف الكردي وتجنب تكرار أزمات التنافس التي شهدتها الدورات السابقة”.ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة سلسلة اجتماعات كردية–كردية لحسم الموقف النهائي، وسط توقعات بأن يلعب التوافق الداخلي دوراً حاسماً في تحديد مرشح الرئاسة قبل الدخول في مفاوضات بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *