حزب طالباني:منصب محافظ كركوك من حصتنا ولن نتنازل عنه

حزب طالباني:منصب محافظ كركوك من حصتنا ولن نتنازل عنه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الاثنين، أن منصب محافظ كركوك هو من حصة الاتحاد الوطن ولن يتنازل عنه.وقال يزيدي في حديث صحفي، إن “المنصب للاتحاد الوطني حصرا وهذا الأمر محسوم ولا جدال فيه، وجرى الاتفاق عليه قبل تشكيل حكومة إقليم كردستان الحالية”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد الاستحواذ على المناصب وخلط الأوراق، ورئاسة الجمهورية تختلف عن منصب محافظ كركوك وكل منصب له اتفاقه الخاص، ولن نقبل بأي شرط يكون ثمنه التنازل عن منصب المحافظ”.وكانت مصادر سياسية قد تحدثت عن وجود مباحثات بين الحزبين الكردين تقضي بتنازل الاتحاد عن منصب محافظ كركوك، مقابل موافقة الديمقراطي على تولي مرشحهم رئاسة الجمهورية.

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