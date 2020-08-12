حزب طالباني:من المعيب جداً على الكاظمي التحدث بالسيادة

حزب طالباني:من المعيب جداً على الكاظمي التحدث بالسيادة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاربعاء، أن الحكومة العراقية لم تتحرك حتى الان أزاء التوغل التركي في الاراضي الكردية والميليشيات التي تفتك بالعراق.وقال خوشناو في حديث صحفي: إن “الحكومة العراقية لم تقم باي اجراء فعلي وجدي ازاء التدخل التركي وانتهاك السيادة وعدم احترام الدولة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي فأن موقف الحكومة لا يلبي الطموح رغم وجود مذكرتي احتجاج الى السفارة التركية واستمر القصف الميليشياوي للمواقع العراقية وخطف الابرياء وتصفيتهم”.وأضاف، أنه “رغم التجاوزات التركية فان علاقة الحكومة مع تركيا لازالت مستمرة بشكل طبيعي”، معتبرا أن “حديث الكاظمي عن السيادة اصبح معيب جدا”.

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