حزب طالباني:موضوع رئاسة الجمهورية أصبح أسبقية متأخرة قياسا لانتخابات الإقليم

حزب طالباني:موضوع رئاسة الجمهورية أصبح أسبقية متأخرة قياسا لانتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي , الخميس , تفعيل اجتماع اليكتي والبارتي بشان حسم موضوع رئيس الجمهورية , مبينا ان الحراك السياسي الكردي بالوقت الحاضر منشغل بمسألة انتخابات إقليم كردستان المقبلة .وقال الهركي في تصريح صحفي , ان ” ما يتم التصريح به عن وجود بوادر لاتفاق كردي بشأن تسمية رئيس الجمهورية لاصحة له ” , مبينا ان ” أي اجتماع بين اليكتي والبارتي لتفعيل مسألة الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية لم يحدث للان ” .وأضاف ان ” الحراك السياسي الكردي بالوقت الحاضر منشغل بمسألة انتخابات إقليم كردستان المقبلة والتي تتعلق بتحديد موعد الانتخابات والدوائر الانتخابية وسجلات الناخبين ” .

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