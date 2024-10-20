حزب طالباني:نتائج انتخابات الإقليم ستفرز حكومة ذات مسار مختلف

حزب طالباني:نتائج انتخابات الإقليم ستفرز حكومة ذات مسار مختلف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار السياسي لرئيس حزب الاتحاد الوطني بيستون فائق، اليوم الأحد، أن نتائج انتخابات اقليم كردستان ستفرز حكومة تغير مسار الحكومات السابقة .وقال فائق في تصريح  صحفي ، إن ” الإقبال على صناديق انتخابات برلمان الاقليم اختلف تماما عن الانتخابات السابقة حيث توجهت أعداد غفيرة منذ صباح اليوم على مراكز الاقتراع العام وهذا ما يؤكد بان ثقة الجمهور بأداء المفوضية والقانون الانتخابي الجديد”.وأضاف، ان ” الاتحاد الوطني سيحصل على أصوات كبيرة عما كانت عليه في السابق وسيزيد من مقاعده في برلمان الإقليم المقبل ” .وأشار إلى أن ” النتائج التي ستفرزها انتخابات برلمان الإقليم ستتغير فيها خارطة الانتخابية وبالتالي فان الحكومة المقبلة التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات ستختلف تماما عما كانت في السابق وستنتج حكومة تعير مسار الحكومات السابقة” .يذكر ان مراكز الاقتراع في إقليم كردستان فتحت، أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة ، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

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