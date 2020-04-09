حزب طالباني:نجاة مسؤول وأمر لواء في البيشمركة من محاولة اغتيال

حزب طالباني:نجاة مسؤول وأمر لواء في البيشمركة من محاولة اغتيال
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد الحاج عمر، الخميس، تعرض مسؤول مركز الاتحاد الوطني الكردستاني في كرميان، بولا سيروان، وآمر اللواء الخامس في قوات البيشمركة، الى محاولة اغتيال فاشلة في السليمانية.وقال الحاج عمر في حديث  صحفي، إن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء تجول آمر اللواء الخامس في قوات البيشمركة، ومسؤول مركز الاتحاد الوطني الكردستاني في كرميان، بولا سيروان في منطقة كولاجو بالسليمانية”.وأضاف، أن “الانفجار لم يصب أي أحد بأذى”، مشيراً الى أن “منطقة كولاجو منطقة جغرافية معقدة”.وتابع: “نحتاج للتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لصد تحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

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