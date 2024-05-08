حزب طالباني:نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ولكننا نرفض تأجيل الانتخابات

حزب طالباني:نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ولكننا نرفض تأجيل الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، اليوم الاربعاء، ان الحزب لم يتخذ أي موقف بشأن قرار المحكمة الاتحادية الولائي.وكانت أن المحكمة  اصدرت قرارا ولائيا امس الثلاثاء  بإيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.وقال الهركي في حديث صحفي، ان “موقف الاتحاد الوطني من اجراء انتخابات الإقليم واضح ولم يتغير حتى لو أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الولائي بتأجيل الانتخابات، مشيرا الى ان “الحزب يحترم قرارات القضاء العراقي “. واضاف ان “موقفنا كحزب مازال غير واضح بشأن الموضوع، وحاليا ننتظر رد قيادة الحزب خلال الايام القليلة القادمة ، لاتخاذ الموقف النهائي”.

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