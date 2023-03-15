حزب طالباني:نحن شريك أساسي في الحكومة الاتحادية وندعم خطواتها

حزب طالباني:نحن شريك أساسي في الحكومة الاتحادية وندعم خطواتها
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، دعمه لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشف عن نقاط عديدة لدعم الشراكة الوطنية بين جميع المكونات. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في حديث صحفي: إن “رؤية الاتحاد تقف بجانب خطوات الحكومة الاتحادية”. وأضاف أن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، هو شريك أساسي في التقدم والإعمار”. وأشار خوشناو الى أن “الاتحاد لديه نقاط عديدة سيطرحها في ملتقى السليمانية تسهم في تطور العراق والشراكة مع جمع المكونات”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أثنى، اليوم الأربعاء، في كلمته بملتقى السليمانية على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية لتوحيد الصف، مبينا أن اللقاءات في أربيل كانت مثمرة.واكد السوداني ضرورة مغادرة مصطلح “المشاكل العالقة”، واستبدالها بعبارات المشاريع المستدامة، والفرص الاقتصادية المشتركة، من أجل رفاه مُستدام وعادل لكل العراقيين.

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