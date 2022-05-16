حزب طالباني:نحن مع أي مبادرة تؤدي للإنفراج السياسي

حزب طالباني:نحن مع أي مبادرة تؤدي للإنفراج السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، موقفه من مبادرة المستقلين فيما يخص انهاء الانسداد السياسي في البلاد.وقال القيادي في الاتحاد غازي كاكائي في تصريح صحفي: إن “الاصطفافات السابقة من اي طرف لم تتمكن بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه فأن المبادرة التي أعلنت هي محط ترحيب من الاتحاد ونأمل ان تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة”.وأضاف  “نحن رحبنا بالمبادرات السابقة وكنا داعمين لها ومن أي طرف صدرت لغرض المضي باختيار رئيس الجمهورية ومرشح الحكومة وعليه فنحن نأمل حاليا ان نمضي سريعا للتعاطي مع معطيات هذه المبادرة لغرض تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها الجميع”.وأوضح كاكائي ان “دعوة الصدر او غيره للذهاب للمعارضة امر مرفوض فلا حكومة قوية دون اشتراك الجميع وعليه فهم جميعا أساسات بقوة اي حكومة مقبلة ونحن نأمل أن يذاب الخلاف لغرض ان نجلس على طاولة الحوار لحل المشاكل بين الفرقاء السياسيين”.

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