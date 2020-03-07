حزب طالباني:نحن مع بقاء عبد المهدي لغاية إجراء الانتخابات المبكرة

حزب طالباني:نحن مع بقاء عبد المهدي لغاية إجراء الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائب طه امين، السبت، عن وجود توجه لدى الاطراف السياسية حول بقاء عادل عبدالمهدي في منصبه.وقال طه في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، انه “وخلال الاجتماعات الاخيرة التي عقدت بين بعض الاطراف السياسية تولد توجه ببقاء عادل عبدالمهدي في منصبه كرئيس للوزراء”.واضاف  ان “الاطراف السياسية لن تجد افضل من عبدالمهدي لانه استطاع مراعاة التوازن بين جميع المكونات كما اصدر قرارات مهمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، ولو كانت لديه فرصة لربما كان باستطاعته تنفيذ العديد من المطالب وتحسين مستوى الخدماتواوضح طه، ان “عدم اتفاق الاطراف السياسية على مرشح جديد لرئاسة الحكومة ولد توجه بعدم رفض استمرار عادل عبدالمهدي في منصبه، حتى انه لم تتوفر لديه فرصة لتنفيذ بنود الاتفاق مع الصين لتحسين مستوى الخدمات”. 

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