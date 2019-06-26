حزب طالباني:نحن من نعين محافظا لكركوك

حزب طالباني:نحن من نعين محافظا لكركوك
آخر تحديث:

السليمانية/شبكة أخبار العراق- رفض القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان انور، الاربعاء، تدخل الجانب الأمريكي في منصب محافظ كركوك.وقال أنور  في حديث صحفي، إن “الحديث عن وجود تدخل مباشر من الولايات المتحدة غير صحيح ونحن لن نسمح للجانب الأمريكي الاملاء بأسماء معينة لمنصب محافظ كركوك”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو صاحب القرر الاول والاخير في إنهاء ملف محافظ كركوك بالتشاور والتوافق مع القوى الأخرى”.ويتصارع كل من حزبي السلطة في إقليم كردستان على إدارة محافظة كركوك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *