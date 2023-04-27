حزب طالباني:ندرس الانفصال الإداري عن حكومة البارزاني

حزب طالباني:ندرس الانفصال الإداري عن حكومة البارزاني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اتهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، حكومة إقليم كردستان بالتمييز في توزيع الواردات والمشاريع والخدمات بين محافظات الإقليم خلال الفترة السابقة، فيما اكد ان الخلافات مع حكومة الإقليم أدت الى مقاطعة الاتحاد الوطني للاجتماعات.وقال عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف في حديث  صحفي، ان “هنالك خلافات على الكثير من الملفات بين الاتحاد الوطني وحكومة الإقليم دون الوصول لحلول ناجعة بين الطرفين”، مشيرا الى انه “يجب العمل وفق مبدأ العدالة والمساوات بين المحافظات من اجل انهاء الخلافات مع حكومة الإقليم”. واستطرد: ان “احد أسباب الخلافات هو التمييز الذي حدث خلال الفترة السابقة من حكومة إقليم كردستان في توزيع الواردات والمشاريع والخدمات بين محافظات الإقليم”، لافتا الى انه “المرحلة المقبلة تتطلب الابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية من اجل انصاف جميع مواطني إقليم كردستان”.وكان عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني طالب نوروز قد اكد في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني شريك مهم في تشكيل جميع الحكومات العراقية فضلا عن دوره في حكومة كردستان”، مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني يدرس الان اتخاذ خطوات الحصول على الخصوصية للسليمانية وحلبجة بعيدا عن أربيل”.

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