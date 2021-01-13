حزب طالباني:ندعم إجراءات حكومة مسرور في مكافحة الفساد

حزب طالباني:ندعم إجراءات حكومة مسرور في مكافحة الفساد
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، وجود خلافات بين الحزبين الكردستانيين، الديمقراطي والاتحاد، على خلفية تشكيل لجنة لمحاربة الفساد وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية.وقال جباري في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني كان دائم التأكيد على وجوب محاربة الفساد والسيطرة على عائدات المنافذ الحدودية، وإيقاف عليات التهريب”.وأضاف، أن “ما قامت به حكومة الإقليم من تشكيل لجنة أمنية مشتركة من البيشمركة والداخلية لمحاربة الفساد وإيقاف التهريب، يحظى بدعم الاتحاد الوطني وفريقه الحكومي، وإدارة السليمانية”.وكانت وسائل إعلام كردية، قد كشفت وجود خلافات بين الحزبين نتيجة وجود قرار لحكومة الإقليم بإيقاف عمليات التهريب والسيطرة على كامل المنافذ الحدودية.ويوم الأحد الماضي، قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، سوران عمر، في حديث صحفي، إن “الفساد في الإقليم أكبر وأعمق مما يتم إعلانه، والحكومة لا تمتلك الجدية في محاربته بل هي شريك أساسي في الفساد والأرقام الفضائية والتهريب”.وأضاف عمر، أن “إعلان الحكومة عن خطة لمحاربة التهريب أمر غريب، لأن مَن يقوم بعمليات تهريب النفط والمواد الأخرى والسيطرة على المنافذ الحدودية، جهات تابعة لرئيس الحكومة وباقي المسؤولين المتنفذين، وبالتالي خطة الإصلاح هي للاستهلاك الإعلامي فقط”.وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت عبر بيانات مختلفة، عن إيقاف رواتب الآلاف من الموظفين الذين يتسلمون رواتب غير قانونية، كما بدأت خطة لإيقاف التهريب في المنافذ الحدودية عبر تشكيل لجنة مشتركة من الداخلية والبيشمركة في الإقليم.

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