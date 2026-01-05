حزب طالباني:(نزار آميدي) مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026)، أن نزار آميدي هو مرشحه الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كاروان گەزنەیی، في بيان ، إن “نزار آميدي يمثل خيار الحزب الوحيد لهذا المنصب”، مؤكدًا التزام الاتحاد بمسار ترشيحه الرسمي ضمن العملية السياسية”.

