حزب طالباني:نفوذ عسكري تركي كبير في شمال العراق

حزب طالباني:نفوذ عسكري تركي كبير في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاربعاء، ان القوات التركية تفرض نفوذها الكامل على مناطق تواجدها في اقليم كردستان شمال العراق.وقال السورجي في تصريح صحفي، ان “تركيا لها دور كبير في مناطق واسعة شمال العراق من خلال فرض نفوذها الميداني لقواتها وقواعدها العسكرية”.واضاف، ان “القوات التركية تعمل على كسب شخصيات ورؤوس معينة قرب اماكن تواجدها في مناطق عديدة في اقليم كردستان ومحافظة نينوى عن طريق دفع الاموال لها”.واشار السورجي، الى ان ” الضربات الجوية التركية بواسطة طيرانها المسير والعمليات العسكرية وصلت الى المناطق الحدودية بين محافظتي كركوك والسليمانية بحجة وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني”.ويواصل الجيش التركي شن غارات بطائرات حربية وأخرى مسيّرة داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.

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