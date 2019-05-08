حزب طالباني:نيجيرفان هو رئيس الإقليم بموجب اتفاق توزيع حصص المناصب

حزب طالباني:نيجيرفان هو رئيس الإقليم بموجب اتفاق توزيع حصص المناصب
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عن عزم برلمان إقليم كردستان فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة اقليم كردستان خلال جلسة اليوم للبرلمان، مشيرا الى ان فتح باب الترشيح سيستمر لعدة ايام.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي، إنه “بعد تصويت برلمان اقليم كردستان على تعديل قانون رئاسة الاقليم فان الاتفاق يتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الاقليم”.واضاف السورجي ان “الاتفاق السياسي بين الاحزاب الرئيسية ينص على تمرير مرشح الديمقراطي نيجرفان البارزاني لمنصب الرئاسة”.واشار الى ان “قانون رئاسة الاقليم يسمح لجميع المواطنين من الترشح والتنافس على منصب الرئاسة الا ان التوافقات السياسية والاغلبية هي من تحسم الامر لصالح المرشح”.

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