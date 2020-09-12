حزب طالباني:هنالك إشكاليات فنية في تطبيق الدوائر الانتخابية

حزب طالباني:هنالك إشكاليات فنية في تطبيق الدوائر الانتخابية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ناقش قانون الانتخابات مع القيادة الكردية، مبينا ان الموقف الكردي من الانتخابات ما يزال ثابتا بأن الدوائر المتعددة ستكون فيها إشكاليات كبيرة.وقال آلي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح موضوع الانتخابات مع القيادة الكردية في أربيل والسليمانية، ونحن مع إجراء الانتخابات المبكرة واختيار القانون المناسب الذي يلبي مطالب المتظاهرين”.وأضاف أنه “لا يمكن الوقوف بوجه مطالب الشعب وتضحيات المتظاهرين الذين طالبوا بقانون منصف في الانتخابات، ولكن في الوقت نفسه هنالك إشكاليات فنية خاصة في المناطق المتنازع عليها التي تحتاج إلى إحصاء سكاني قبل إجراء الانتخابات فيها، وهذا صعب في الوقت الحالي، لذلك بأن تكون فقرة خاصة بالمناطق المتنازع عليها داخل قانون الانتخابات حتى لا يظلم مكون على حساب المكون الأخرى”.واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة ، زيارته الى اقليم كردستان.

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