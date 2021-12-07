حزب طالباني:ورقة الكاظمي “البيضاء” لم يتحقق منها شيئاً

حزب طالباني:ورقة الكاظمي “البيضاء” لم يتحقق منها شيئاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت القيادية في حزب طالباني ريزان شيخ دلير، اليوم الثلاثاء، أن رغم مرور أكثر من عام على إطلاق مشروع الورقة البيضاء الا انه لم يتحقق منها شيئ.وقالت شيخ دلير في تصريح صحفي، إن “آليات الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة  تحت مسمى “الورقة البيضاء” لم يتحقق منها شيئ على ارض الواقع رغم مرور أكثر من عام حيث ان هذا المشروع كان يتضمن خطتين قصيرة الأمد والتي لم تحقق اي خطوة باتجاه التقدم وكذلك خطة طويلة الأمد”.وأضافت، أن “العراق في نمو سكاني مستمر وهذا ما سيزيد من صعوبة ومعالجة الوضع الاقتصادي في حال لم تسارع الحكومة في مواكبة هذا النمو”، مبينة أن “مشروع الورقة البيضاء اصبح حبر على ورق ولم يتم العمل بها”.

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