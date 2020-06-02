حزب طالباني:وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً

حزب طالباني:وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الثلاثاء، أن وفدا كرديا حكوميا سيزور بغداد قريبا.وقال خوشناو في حديث صحفي، إن “نهاية الأسبوع الجاري ستكون هناك زيارة مرتقبة لوفد حكومي من أربيل الى العاصمة بغداد”، مشيرا الى أن “الوفد السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سيتوجه بعد الوفد الحكومي لبحث مجموعة ملفات سياسية”.وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي.

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