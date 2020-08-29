حزب طالباني:وفد كردي سيزور بغداد لبحث موازنة 2021

حزب طالباني:وفد كردي سيزور بغداد لبحث موازنة 2021
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم السبت، أن وفد من حكومة اقليم كردستان سيكون في بغداد منتصف الأسبوع الحالي.وقال آلي في حديث صحفي، إن “وفد الإقليم الذي سيأتي إلى بغداد، سيشارك بإعادة موازنة العام المقبل وسيبحث الاتفاق الأخير الذي جرى بين بغداد وأربيل ويستمر لثلاث أشهر”.وأضاف أن “وفد الإقليم سيبحث توقيع اتفاق دائم وضمان حصة الإقليم من موازنة 2021 وسيطرح المسائل المتعلقة بالنفط وتزويد بغداد بالكهرباء والمنافذ الحدودية وإدارتها والاتفاق النهائي بشأن إدارة المنافذ”.وقال عضو برلمان اقليم كردستان، شيرزاد حسن، الاثنين الماضي (24 آب 2020)، أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق شامل، مؤكداً أن ما تبقى لإعلانه هو اللمسات الأخيرة، وبعدها سيكون موضع التنفيذ.

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