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حزب طالباني:يجب أن تذهب إيرادات بيع النفط من الإقليم إلى الخزينة الاتحادية
مصادر:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لصالح الإقليم
رويترز:تمرير عقد (توتال)الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار في مجال النفط العراقي بعد أن رفضه المالكي
مصدر حكومي:النزاهة تحقق في ملفات سرقات الحلبوسي
نائب إطاري:لن نسمح بالمساومة بتمرير قانون الموازنة مقابل قانون العفو
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حزب طالباني:يجب أن تذهب إيرادات بيع النفط من الإقليم إلى الخزينة الاتحادية
مصادر:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لصالح الإقليم
رويترز:تمرير عقد (توتال)الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار في مجال النفط العراقي بعد أن رفضه المالكي
نائب إطاري:لن نسمح بالمساومة بتمرير قانون الموازنة مقابل قانون العفو
السوداني يوجه بتنفيذ الإتفاق النفطي مع الإقليم فوراً
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
ميليشيا كتائب حزب الله ترفض عودة ناحية جرف الصخر إلى السيادة العراقية وعودة أهلها إليها
حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب
بالوثائق..نائب:فساد بقيمة (123) مليار دينار بطلها محافظ البصرة (أسعد العيداني)
أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
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