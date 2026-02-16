حزب طالباني: الأسبوع المقبل اجتماع مع حزب بارزاني لتحديد المرشح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني: الأسبوع المقبل اجتماع مع حزب بارزاني لتحديد المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان رئاسة الجمهورية ستحسم خلال الاجتماع المقبل بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي،، ان “الاجتماع الأخير الذي عقد بين اكبر شخصيتين في الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل خلاله تفاهمات جيدة وتقارب في وجهات النظر”.وأضاف ان “الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع بين الحزبين وقد يتم خلالها حسم الاتفاق النهائي على مرشح البيت الكردي لنيل منصب رئيس الجمهورية والاتفاق على تشكيل حكومة الإقليم وتفعيل برلمان كردستان”.وبين ان “الاجتماع القادم سيحسم مرشح البيت الكردي لنيل منصب رئيس الجمهورية، حيث شهدت الاجتماعات السابقة أجواء جيدة وإيجابية بين الحزبين، وقد بشر الحزبين المواطنين بحسم قضية الرئاسة في الاجتماع المقبل”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *