حزب طالباني: الأسبوع المقبل اجتماع مع حزب بارزاني لتحديد المرشح لرئاسة الجمهورية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المنافذ الحدودية: قريباً افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا
مصدر إطاري: بأمر خامنئي المالكي لن ينسحب من الترشيح “رغم أنف ترامب”
نائب: الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة
نائب: السوداني ضد الشعب العراقي وحكومته زادت من معاناة المواطنين
الإطار: بأمر دولتنا إيران المالكي رئيساً للحكومة المقبلة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المنافذ الحدودية: قريباً افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا
نائب: السوداني ضد الشعب العراقي وحكومته زادت من معاناة المواطنين
البنك المركزي: لا فرق بين طبعة الدولار القديم والجديد من حيث القيمة
(40.8) مليار دولار حيازة العراق من السندات الأمريكية
من أجل الدعم الإيراني.. أسعار صرف الدولار اليوم = 151750 ديناراً
-
- رياضية
- تحقيقات
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
-
- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر مطلع: صراع الحرامية على مطار النجف بين المالكي والحكيم
على أساس أكو كهرباء..وزارة الكهرباء: ارتفاع نسبة الجباية إلى 44%
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
-
- اذاعة INN