حزب طالباني :الإخفاق الكردي ما زال قائماً في الدخول بقائمة انتخابية واحدة

حزب طالباني :الإخفاق الكردي ما زال قائماً في الدخول بقائمة انتخابية واحدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، من خطورة انقسام الكرد بانتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازعة عليها.وقال القيادي في الاتحاد، مريوان نادر في حديث صحفي: “هناك ضرورة فعلية لخوض القوى السياسية الكردية انتخابات مجالس المحافظات، بقائمة موحدة في المناطق المتنازعة عليها بشكل عام و كركوك بشكل خاص”.واوضح: “الا أن الأمر لم يدخل مرحلة جدية حتى الآن، ولم تدخل المباحثات أو المساعي مرحلة الجدية بما يوازي طبيعة الاوضاع الراهنة في مناطق النزاع”.وأضاف نادر أن “الانتخابات المقبلة في المناطق المتنازعة عليها هي من أجل استعادة حقوق الكرد المسلوبة وإنهاء معاناة المواطنين الكرد، خصوصاً أن نتائج الانتخابات المحلية المقبلة في كركوك سيكون لها  تأثيرات سياسية واجتماعية واضحة ومؤثرة على الشارع الكردي”.واكد أن “هناك خطورة بانقسام الكرد بالانتخابات في المناطق المتنازعة عليها”.وفي وقت سابق، اعلنت مفوضية الانتخابات البدء بتسجيل الكيانات والتحالفات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل. فيما يواصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين عقد الاجتماعات على مستوى المكاتب السياسية لمناقشة القضايا الخلافية ومن اهمها انتخابات برلمان الاقليم والانتخابات المحلية، في حين تشير المعطيات الى “اخفاق” الجانبين بالتوصل الى تفاهمات جذرية.

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