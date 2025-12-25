حزب طالباني: الخلاف مع حزب بارزاني وراء عدم توحيد الموقف الكردي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، الخميس، أن إرسال وفود أحادية من قبل الحزبين الكرديين إلى بغداد جاء نتيجة الخلافات الداخلية العميقة داخل البيت الكردي، والتي انعكست سلباً على توحيد المواقف والرؤى السياسية.وقال فتحي في تصريح  صحفي، إن “حجم الانقسام الداخلي بين القوى الكردية أفشل محاولات تشكيل موقف موحد، ما دفع كل حزب إلى التحرك منفرداً باتجاه بغداد للتفاوض مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”، مبيناً أن “غياب التنسيق الكردي أضعف القدرة على الدفاع عن الملفات المشتركة”.وأضاف أن “ملف رواتب موظفي إقليم كردستان ما زال عالقاً حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات السياسية”، مشيراً إلى وجود “تأخير في إرسال واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، يقابله أيضاً تأخير من بغداد في إطلاق رواتب الموظفين”.وأوضح فتحي أن “أزمة الرواتب تحولت إلى ورقة ضغط سياسية متبادلة، فيما يتحمل المواطن الكردي تبعات هذا الصراع”، لافتاً إلى أن “المطلوب اليوم هو حوار كردي–كردي جاد يسبق أي تفاوض مع بغداد، لضمان وحدة الموقف وتحقيق مكاسب حقيقية للإقليم”.وأشار إلى أن “استمرار الذهاب بوفود منفردة سيعقد المشهد أكثر، سواء في ملف تشكيل الحكومة الاتحادية أو في القضايا المالية والإدارية العالقة بين أربيل وبغداد”.وتشهد فيه العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً متجدداً على خلفية الملفات المالية وتشكيل الحكومة المقبلة، وسط دعوات متزايدة لتوحيد الموقف الكردي ووضع حد لانعكاسات الخلافات السياسية على معيشة المواطنين.

