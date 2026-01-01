حزب طالباني: الساعات المقبلة سيعلن عن أسم رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الخميس، عن قرب حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الاتحاد، مؤكداً أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القادمة، بالتزامن مع اجتماع مرتقب للمركز السياسي للحزب في السليمانية.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “ملف رئاسة الجمهورية لم يناقش رسميا حتى هذه اللحظة داخل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بعقد اجتماع للمركز السياسي اليوم أو غداً لاختيار مرشح الاتحاد لهذا المنصب”.وأشار السورجي إلى أن “حتى الان لا يوجد مرشح رسمي من الكتل السنية أو الشيعية، ولا حتى من الأحزاب الكردية بشكل معلن”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث بشكل غير رسمي عن نيته ترشيح شخصية، دون إعلان رسمي حتى الان”.وانتقد السورجي حالة الانقسام داخل البيت الكردي، قائلاً إن “عدم اتفاق الأحزاب الكردية حتى على تشكيل حكومة إقليم كردستان أو انتخاب رئاسة البرلمان يثير تساؤلات حول إمكانية التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية”.وحذّر من تداعيات تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن “تعطيل هذا المنصب سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية، كما حصل في الدورات السابقة حين تأخر تشكيل الحكومة لأشهر طويلة”.ويعد منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي وفق العرف السياسي، إلا أن الخلافات المستمرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني غالبا ما تعرقل التوافق على مرشح موحد، ما يدفع البرلمان إلى حسم المنصب عبر التصويت المباشر، كما جرى في دورات سابقة شهدت منافسة حادة وتأخيرا في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

