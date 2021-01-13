حزب طالباني : الوفد الكردي في بغداد لايمثلنا

حزب طالباني : الوفد الكردي في بغداد لايمثلنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الأربعاء , ان الوفد الذي وصل الى بغداد برئاسة روز نوري شاويس “وفد حزبي” ولا علاقة له لامن قريب او بعيد بحكومة الإقليم , مبينا ان الوفد سياسي ولايضم أحدا من قيادات الاتحاد الوطني وان الحزب سيرسل وفدا خاصا به الى بغداد قريبا .وقال القيادي بالاتحاد الوطني غياث السورجي في تصريح صحفي, ان ” الوفد المتواجد حاليا في بغداد خاص بالديمقراطي الكردستاني هو وفد حزبي ولا علاقة له بالوفد الحكومي السياسي في اربيل”, مبينا ان “الاتحاد لم يشارك في ذلك الوفد كونه سيبحث قضايا حزبية وسيتم ارسال وفد تابع للاتحاد الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة”.وأضاف السورجي، ان “الوفد تابع للحزب الديمقراطي وهدفه بحث التحالفات السياسية المقبلة مع الاحزاب العراقية الاخرى والتهيؤ للانتخابات وترتيب الاوضاع السياسية بين تلك الاحزاب”.يشار الى ان وفدا كرديا برئاسة روز نوري شاويس قد وصل الى امس الثلاثاء الى بغداد ليجري عدة لقاءات مع قادة الكتل السياسية . 

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