حزب طالباني: برهم صالح الأفضل لاستقرار العراق

حزب طالباني: برهم صالح الأفضل لاستقرار العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب الأسبق ريزان شيخ دلير، ان برهم صالح مازال اقوى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، رافضة في الوقت ذاته ان يتسنم المنصب شخص مقال من قبل البرلمان.وقالت دلير في حديث صحفي، ان “برهم صالح مازال اقوى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من قيام الحزب الديمقراطي بتقديم هوشيار زيباري كمرشح أيضا لهذا المنصب”.وأضافت ان “الإقليم وعلى الرغم مما مرت به من تحديات ومصاعب فأن الاتحاد كان الى جانب الحزب الديمقراطي، الذي يقف اليوم الى جانب الأحزاب الأخرى على حساب كردستان التي ستكون ضحية لهذا الامر”.وبينت ان “الاتحاد الوطني لن يكون أي ذنب إزاء تضحية الحزب الديمقراطي بالاقليم وترشيحه لزيباري للمنصب المذكور”، لافتة الى ان “الشخص المقال من قبل البرلمان لايمكن ان يكون رئيساً للجمهورية”.وأوضحت ان “الاتحاد الوطني لديه علاقات قوية مع معظم الأحزاب الأخرى، ولن يكون سببا في انقسام البيت الشيعي او ايصاله الى الوضع الراهن”.

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