حزب طالباني: تفاؤل في تشكيل حكومة الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون فائق، الخميس، وجود مؤشرات إيجابية وتفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان وحسم ملف منصب رئيس الجمهورية، خلال اجتماع القيادتيين  لليكتي والبارتي اليوم الخميس في أربيل.وقال فائق، في تصريح صحفي ، إن ” قيادات الحزبين الكرديين ستعقدان اجتماعاً مهماً اليوم في أربيل، يهدف إلى حسم ملف تشكيل حكومة الإقليم التي طال انتظارها” .وأضاف أن ” اجتماع اليوم سبقته عدد من الخطوات التحضيرية التي تعكس وجود نوايا جدية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب” ، مبيناً أنه ”  من الطبيعي سوف ينعكس هذا الاتفاق على التفاهمات المتعلقة بحسم منصب رئيس الجمهورية” .يذكر أن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي كان قد كشف، يوم أمس الأربعاء، عن وجود اتفاق سياسي بين الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لعقد اجتماع رفيع المستوى اليوم الخميس، بهدف حسم تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس الجمهورية.

