حزب طالباني :حزب بارزاني لايزال يسعى لانفصال الإقليم عن العراق

حزب طالباني :حزب بارزاني لايزال يسعى لانفصال الإقليم عن العراق
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكرسدتاني، كاروان انور،الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا زال يعيش حالة الانفصال وغياب ثقافة الدولة.وقال أنور في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني صباحا مع العراق ومساء مع الانفصال وهذه النظرة والحالة موجودة”، مشيرا أن “حزب بارزاني عاقبنا لسببين الاول بسبب حصولنا على رئاسة الجمهورية والثاني بسبب كركوك حينما دخلت القوات العراقية ولجأ الاتحاد إلى ثقافة الحوار مع بغداد”.وأضاف، أن “سياسيي الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقدون اننا خونة حتى الان”، مبينا أن “ملف كركوك وادارتها لن نتنازل عليه مهما كان الثمن ولن نسمح لحزب بارزاني الاملاء علينا بشروطه ومزاجه ونحن الفائز الاكبر في كركوك وهي لنا”.

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