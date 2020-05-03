حزب طالباني :حزب بارزاني وعائلته هي المسؤولة عن تهريب النفط

حزب طالباني :حزب بارزاني وعائلته هي المسؤولة عن تهريب النفط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الأحد (3 أيار 2020)، على الاتهامات التي طالت شخصيات متنفذة بالحزب بشأن تهريب النفط خارج العراق، بالتعاون مع شخصيات سياسية في بغداد.وقال سورجي في حديث صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان استحدثت وزارة باسم الثروات الطبيعية عند بدء عملية استخراج النفط، ترأسها آشتي هورامي، القيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس للاتحاد الوطني أي منصب فيها حتى”.وأضاف، انه “في الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم أصبح ملف النفط بيد رئيس حكومة اقليم كردستان حصرا فكيف يستطيع الاتحاد الوطني تهريب النفط وهو لا يملك نفوذا في الوزارة”.واشار سورجي إلى أن “الحديث بهذا الشأن مجرد تسقيط إعلامي، لأن الحزب ليس له اي ارتباط بالملف النفطي بالإقليم لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى له علاقة بشخصيات سياسية عراقية بهذا الشأن”.

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