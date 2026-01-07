حزب طالباني: حزب بارزاني يتخبط في داخل الإقليم وخارجه

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول مزاحمة الاتحاد الوطني للحصول على مناصب أخرى، بعد أن صدم بفقدانه الأغلبية في إقليم كردستان.وقال خوشناو في حديث صحفي، إن “المتغيرات السياسية الأخيرة جعلت الحزب الديمقراطي يعيش حالة تخبط واضح، سواء في بغداد أو داخل الإقليم”، مبيناً أن “المزاج السياسي في العاصمة يتجه نحو منح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، ولا يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يفاوض حالياً من أجل تشكيل حكومة الإقليم دون الاعتماد على منطق الأغلبية، وبما يضمن تهدئة الأوضاع السياسية”، مؤكداً: “نحن مع اتباع سياسة تهدف إلى تخفيف التوترات سواء في الإقليم أو في بغداد”.وأشار خوشناو إلى أن “الإطار التنسيقي والقوى السنية لا يسمحان للحزبين الكرديين بالتعامل مع الاستحقاقات السياسية على أساس أنها غنائم”.وشدد على أن “مرشح الاتحاد الوطني الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية هو نزار آميدي، ولا يوجد أي مرشح تسوية لهذا المنصب”، لافتاً إلى أن “هناك معادلة أمنية خاصة بالاتحاد الوطني في قلب بغداد”.وتساءل خوشناو في ختام حديثه: “هل يُسمح للحزب الديمقراطي بالتواجد الأمني عند بوابات المنطقة الخضراء؟، في إشارة إلى حساسية الملف الأمني المرتبط بالتوازنات السياسية الحالية”.

