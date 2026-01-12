حزب طالباني: حزب بارزاني يريد أن يحتفظ بكل مناصب بغداد والإقليم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان حزبه لم يطالب باكثر من استحقاقه الانتخابي ليكون شريكا في الحكومة باقليم كردستان من دون احتكار المناصب لصالح حزب واحد.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى مع الحزب الديمقراطي من اجل التوصل الى تفاهمات بخصوص منصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة”.واضاف ان “الحزب الديمقراطي سبق ان وضع تركيزه على منصب رئيس الجمهورية كما هو الحال في الدورات البرلمانية السابقة، اضافة الى انه يسعى خلف منصب رئيس الإقليم ورئيس حكومة كردستان”.وبين ان “الحزب المذكور يريد ان يحظى بكل المناصب والمفاصل في كردستان وبغداد، إضافة الى منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، ولذلك فأن حكومة إقليم كردستان لم تتشكل، في وقت لايطالب فيه الاتحاد الوطني بأكثر من استحقاقه الانتخابي”.ولفت الى ان “الاتحاد الوطني لن يضع موظفين في الحكومة بل يريد الحصول على استحقاقه الانتخابي ليكون شريكا في الاستراتيجية والايديلوجية والبرنامج الحكومي”. 

