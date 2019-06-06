حزب طالباني: حزب بارزاني يريد محافظا لكركوك مؤمن ” بالانفصال ” عن العراق

حزب طالباني: حزب بارزاني يريد محافظا لكركوك مؤمن ” بالانفصال ” عن العراق
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الخميس، إن حزبه عرض على الديمقراطي الكردستاني (9) اسماء مرشحة لمنصب محافظ كركوك بينهم ثلاثة اسماء لشخصيات عادية وليست قيادية.وذكر طاهر في حديث  صحفي، إن، “الديمقراطي الكردستاني يريد محافظا على مقاساته لذلك يصر على اسم معين ولايريد شخصا تابعا للاتحاد الوطني ويتدخل في الاسماء التي نختارها، بينما نحن لانتدخل ابدا في الاسماء التي طرحوها سواء لرئيس الاقليم او المناصب الاخرى في مناطق نفوذهم “.وأضاف أن، “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لتنصيب محافظ شبيه بنجم الدين الكريم لينفذ مصالحهم والانفصال عن العراق، وتعود المشاكل الاخرى وخاصة انهم يسعون لتنصيب محافظ يتفقون معه على اعادة شركات النفط ليسيطروا على ابار باي حسن النفطية كما كان سابقا”.

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